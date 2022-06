Nowoczesne stołówki szkolne mają gwarantować dzieciom dobre i bezpieczne posiłki. Gminy inwestują sporo pieniędzy

Nasze szkoły to te z Libuszy i Kobylanki. Gminy Biecz i Gorlice, które są dla tych placówek organami prowadzącymi, starały się o dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych z własną kuchnią i jadalnią.

Dofinansowanie w wysokości prawie 4 mln złotych trafi do 32 organów prowadzących szkoły na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych oraz doposażenie czy uruchomienie nowych stołówek.

Program umożliwia też doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych.

Wójt podkreśla, że posiłki będą przygotowywane na miejscu, a tym samym będzie to jego zdaniem lepiej, zdrowiej i bezpieczniej. Gmina dostała 80 tysięcy złotych na projekt wyceniony na 100 tysięcy złotych.

- Od nowego roku szkolnego w Kobylance nastąpią zmiany organizacyjne w działaniu naszych placówek oświatowych – mówi Jan Przybylski, wójt gminy Gorlice. - Powstanie tam zespół oświatowy, który połączy szkołę podstawową i przedszkole. To sprawi, że połączone zostaną też kuchnie - dodał.

- Stołówka zostanie bardzo silnie doposażona w nowy i oczywiście bardzo nowoczesny sprzęt – dodaje. - Od pierwszego września będzie też działać stołówka i oczywiście kuchnia przy szkole w Klęczanach, choć tutaj nie mamy dofinansowania zewnętrznego na ewentualne podniesienie jej standardu to jednak gdy zaistnieje taka potrzeba, to zabezpieczymy środki z gminnej kasy – dodaje.

Takie podejście do tematu żywienia dzieci w szkołach pozostaje w silnej kontrze do tych samorządów które uważają, że najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z usług firm zewnętrznych i dostarczanie do szkół i przedszkoli gotowych posiłków.

- Chcemy, by szkolne stołówki były dla uczniów i pracowników szkół przyjaznymi i bezpiecznymi miejscami spożywania posiłków - mówi Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski. - Kolejnych 57 szkół z Małopolski uzyska w tym roku dotację w ramach trzeciego modułu. Do beneficjentów trafi dokładnie 3 993 243,07 złotych. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego na trwający w latach 2019-2023 program doposażenia i remontu kuchni, stołówek i jadalni przeznaczy łącznie 200 mln zł, po 40 mln zł rocznie - dodaje.