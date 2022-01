Narciarze wykorzystują każdy zimowy dzień, by szusować na stokach. Prywatne stacje narciarskie na terenie naszego powiatu działają Lech Klimek

To była piękna zimowa sobota, zwłaszcza w górach. Stoki w Sękowej, na Magurze Małastowskiej i w Smerekowcu od rana były gotowe na przyjęcie narciarzy. Nic w tym dziwnego, to prywatne inwestycje więc ich właściciele nie mogą sobie pozwolić na niewykorzystanie każdej okazji, by ratować uciekający sezon. Ich armatki śnieżne pracują w każdym możliwym czasie. Zgromadzony śnieg umożliwia jazdę. Dzisiaj jednak tłumów pod wyciągami nie było.