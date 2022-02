Najmłodsi czytelnicy z Bobowej wysłuchali pięknej opowieści a czasie lekcji bibliotecznej OPRAC.: Lech Klimek

Najmłodsi czytelnicy z Przedszkola Samorządowego w Bobowej spotkali się z Celiną Job bibliotekarką z Biblioteki Publicznej w Bobowej w ramach lekcji bibliotecznej. Podczas tegorocznego spotkania w przedszkolu pani Celina przeczytała dzieciom książeczkę pt. „Kochamy Cię Misiu Tulisiu” – Davida Mellinga, piękną ilustrowaną, wzruszającą ciepłą i mądrą książkę która mówi o tym, że każdy chciałby mieć najlepszego przyjaciela. I to takiego, który by zawsze ci pomógł i zawsze cię mocno przytulił. Każdy by chciał Tuliś też i martwi się, że tylko on nie ma przyjaciela, więc wyrusza na poszukiwanie. Dzieci z zainteresowaniem słuchały przygody Misia Tulisia i zapewniały pójdą do biblioteki i wypożyczą książeczek tak by rodzice mogli im czytać w domu.