Na wieczną, strażacką służbę odszedł Adrian Jurek z Brunar. Miał tylko 22 lata. Ostatnie dwa walczył z ciężką chorobą

- Adrian był pogodnym, zawsze uśmiechniętym chłopakiem. Nigdy nie odmawiał pomocy drugiemu człowiekowi, nawet w chorobie. Interesował się motoryzacją. Regularnie oddawał krew do momentu, gdy dowiedział się tak nagle o chorobie. Walczył dzielnie do końca, ale niestety... Odszedł za wcześnie - tak wspominają go koledzy z jednostki w Brunarach.