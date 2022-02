Mszanka. Przed laty postawili przybudówkę w czynie społecznym. Teraz trzeba ją rozebrać, bo okazała się samowolą Halina Gajda

To będzie historia pewnej przybudówki, która przez lata dawała dach nad głową uczestnikom wielu spotkań, a teraz jest w trakcie rozbiórki, jako samowola budowlana. Co ciekawe, finalnie będzie można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.