Moszczenica. Eslavo Quartet wypełnił leniwą atmosferę niedzielnego wieczoru dźwiękami wspaniałej muzyki

Eslavo Quartet to zespół, który powstał w 2018 roku w Gorlicach. Składa się z uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gorlicach oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Katowicach. Kwartet współpracuje z Chórem KuNiebu, działającym przy gorlickiej Bazylice Mniejszej oraz Kameralnym Chórem Parafialnym Tu Domine działającym przy parafii Stróże. Od 2021 roku zespół współpracuje również z Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice. Nazwa kwartetu wywodzi się z języka hiszpańskiego, eslavo oznacza „słowiański”. Jest to nawiązanie do regionu, z którego pochodzą.