Modernizacja poczty, jednego z najstarszych i najładniejszych budynków w gminie zmieni całkowicie wyglad centrum wsi

Z budynku zostały tylko zewnętrzne ściany, w środku zmienia się wszystko. To zresztą już widać – budowlańcy wywożą z wnętrza dziesiątki taczek gruzu, skuwane są ściany, zrywane zgniłe podłogi, usuwane stare płytki, demontowane instalacje. Wszystko będzie nowe. Finał modernizacji przewidziany jest na koniec tego roku. Wyburzone zostały drewniane stropy. Budowlańcy musieli wzmocnić konstrukcję i położyć je na nowo. To samo z wewnętrzną klatką schodową.

W tym budynku mieściła się niegdyś szkoła, działał też punkt pocztowy. Po remoncie, który ma trwać około półtora roku, siedzibę znajdzie tutaj Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Jeśli chodzi o to, co na zewnątrz, to z łużniańską pocztą stanie się tak, jak z gorlickim Sokołem i Kromerem – cegle zostanie przywrócony oryginalny wygląd. Szyku doda antracytowy dach i biała stolarka. Ma być pięknie. Już teraz widać jak bardzo zmieni się elewacja budynku. Właśnie czyszczone cegły zyskują nowy blask.