Milionerzy z Gorlic. Grają wtedy, gdy nadchodzi kumulacja. Ostatnia duża wygrana to milion w Bieczu

To nie pierwsza wielka wygrana w tej kolekturze, wcześniej jeden z graczy trafił tu „szóstkę” w Lotto.

- To było jakieś siedem lat wcześniej - opowiadała właścicielka. - Była wtedy kumulacja, a główna wygrana rozłożyła się na kilku graczy. Zwycięskie cyfry przyniosły szczęśliwemu graczowi 860 tysięcy złotych – podkreśla.

Milion wygrany w Bieczu padł w grze Lotto Plus. Zgodnie z zapisami systemu los, na który padła wygrana był systemowy. To oznacza, że zaznaczono na nim więcej niż sześć liczb. Rok 2019 był w sumie szczęśliwy w całym powiecie, bo padły wtedy jeszcze dwie większe wygrane, obydwie w Gorlicach, to zdrapka za 30 tysięcy i 10 tys. w Keno.

W ubiegliśmy roku na terenie powiatu padły dwie znaczące wygrane. W lutym Uściu Gorlickim ktoś kupił szczęśliwą zdrapkę z wygraną 50 tysięcy a w jednej z gorlickich kolektor w grze Keno padło 10 tysięcy.

Pracownicy kolektur bardzo niechętnie opowiadają o sukcesach i porażkach swoich klientów. Przyznają jednak, że ruch w interesie jest i chyba można wierzyć statystykom, które mówią, że ponad 50 procent Polaków, niekoniecznie systematycznie uczestniczy w grach proponowanych przez Totalizatora Sportowego.

- Pracuję w kolekturze w Gorlicach od wielu lat - mówi pani Karolina . - Jedyne co się zmieniło to ilość gier. Teraz jest ich znacznie więcej niż gdy zaczynałam, ale klientów jest podobna liczba. Oczywiście gdy są duże kumulacje w Lotto, to ruch wzrasta – dodaje z uśmiechem.