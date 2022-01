Mgr Mors i jego gorlicki kosmos. Mural powstał na ścianie ratusza! Artysta z miastem żegnać się nie chce. Ma pomysł na prywatny projekt Agnieszka Nigbor-Chmura

Musicie nam uwierzyć na słowo. Dlaczego? No bo na razie ze względów epidemicznych do ratusza wejść nie można, zresztą, jak do większości urzędów regionie. Tymczasem właśnie pod nieobecność petentów w gorlickim ratuszu Mgr Mors znany już z namalowanej na przełomie roku kolekcji owadów księdza Bronisława Świeykowskiego znów działał. I to jak!