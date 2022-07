Małastów. Zarośnięte schody, wypaczone deski. Stan parku na Magurze pozostawia wiele do życzenia

Miejsce, o którym mowa – Park Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej - zostało oddane do użytku dwa lata temu. Jego lokalizacja jest wyjątkowa. By się tam dostać zimą, można skorzystać z wyciągu krzesełkowego. Latem zaś nie ma innej drogi, jak podejście kilkuset metrów stromą drogą.

Dla miłośników dendrologii?

Najwięcej radości z parku miały mieć dzieci właśnie za sprawą placu zabaw, na którym są nawet elementy ścianek wspinaczkowych. Wygląda okazale i różni się od wielu innych. Dominuje drewno. Takie było zresztą założenie inwestora, czyli gminy.

- Poza placem zabaw jest jeszcze platforma widokowa, z której na leżaku można podziwiać widoki. Jest spora, bo liczy osiem na dwanaście metrów – wyliczała dwa lata temu Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa.

Szybko okazało się, że pewnym problemem tarasu widokowego jest… sam widok, bo do obserwacji mamy wąski wycinek, jaki stanowi przecinka trasy narciarskiej i podpór wyciągu. Oczywiście cała reszta też może być ciekawa, zwłaszcza dla miłośników dendrologi. Bardzo możliwe, że taki był zamiar, bo w wiatach na terenie parku znajdują się plansze opisujące zarówno świat zwierząt jak i ten łatwiejszy do obserwacji - drzew iglastych i liściastych występujących na tym terenie. Poza tym taras to nie jedyne miejsce, z którego można podziwiać przyrodę. W zasadzie w każdym miejscu, a zwłaszcza na schodach prowadzących z tarasu do dolnej części parku można podziwiać siłę świata roślin. Matka natura powoli odbiera sobie to, co człowiek jej zabrał. Przestrzeń parku najzwyczajniej w świecie zarasta.