Majówka w tym roku to głównie Dni Gorlic. Będzie dużo muzyki i świetlnych pokazów zarówno na ziemi, wodzie i na niebie

Przenosimy się do parku Miejskiego, a scena zostanie ustawiona na polanie. Wieczorem park wypełni się rockowym graniem. Pierwsi na scenie zagoszczą muzycy z zespołu, który wykonuje muzykę z pogranicza metalu i rocka. O godzinie 18 fani ciężkiego brzmienia dostana prezent od zespołu Krusher. Po nich na scenie zagości Another Pink Floyd. Z tą formacją gościnnie wystąpi Marek Raduli. Nazwa grupy wskazuje dokładnie, z jakim rodzajem muzyki będziemy mieć do czynienia.