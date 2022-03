Lokalne firmy też podnoszą ceny. Za mąkę już płacimy 2 zł więcej. Szynka i kiełbasa na wielkanocny stół o 10 zł droższe niż przed rokiem

W ubiegły czwartek właściciele Młyna Zbożowego Rzepiennik, czyli głównego lokalnego zaopatrzeniowca gorlickich sklepów, poinformowali w mediach społecznościowych, że w związku z szalejącymi cenami zbóż muszą podnieść cenę swoich produktów. Dołączona do informacji tabela nie pozostawia złudzeń. Kilogram mąki w ostatnich trzech miesiącach w sprzedaży detalicznej w młynie podrożał o około 1, 30 zł.

- Nie brakuje, ani zboża, ani mąki - mówi Marek Wołkowicz, właściciel firmy z Rzepiennika Biskupiego sąsiadującego z powiatem gorlickim. - Ceny mąki wzrastały adekwatnie do wzrostu cen zbóż, po 20, 30 groszy na kilogramie. Teraz na miejscu w młynie za kilogram mąki tortowej trzeba zapłacić 3,30 zł, a chlebowej 3,10 zł - mówi

Inaczej ma się to już na sklepowych półkach w Gorlicach. Trudno się dziwić. Transport mąki z Rzepiennika do Gorlic to 60 km w obydwie strony do tego marża, co sprawia, że cena w sklepach już dawno przekroczyła 4 złote.