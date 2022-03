Lech Dyblik, znakomity polski aktor i pieśniarz znów zawita w Gorlickie. Tym razem będzie go można spotkać w Bieczu

Lech Dyblik to absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Fanom kina znany m.in. z filmów Kiler, Wiedźmin, Pod Mocnym Aniołem oraz obrazów w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego Dom zły, Drogówka czy Wołyń. Aktora będzie można również zobaczyć w filmie „Sonata” wyświetlanym wkrótce w kinie FARYS w Bieczu.

„Sonata” to poruszający film, którego akcja rozgrywa się w Tatrach. Opisuje on prawdziwą historię Grzegorza Płonki, wybitnie utalentowanego, niepełnosprawnego pianisty, zwanego “Beethovenem z Murzasichla” (niewielkiej wsi na południu Polski, gdzie ponad trzydzieści lat temu artysta przyszedł na świat). Grzegorz od dzieciństwa ma problemy w komunikowaniu się z otoczeniem. Diagnoza lekarska wskazuje na autyzm, ale okazuje się błędna. Kiedy chłopiec ma kilkanaście lat, wychodzi na jaw, że faktyczną przyczyną jego trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi jest niedosłuch. Dzięki aparatowi słuchowemu Grzegorz zyskuje wreszcie dostęp do świata dźwięków. Zakochuje się w muzyce, zwłaszcza w twórczości głuchego geniusza – Ludwiga van Beethovena, a szczególnym upodobaniem obdarza “Sonatę Księżycową”. Marzy o tym, by zostać pianistą i wystąpić na koncercie w filharmonii. Nikt jednak nie wierzy, że marzenie niedosłyszącego chłopaka, nawet przy zastosowaniu aparatury wspomagającej narząd słuchu, może się spełnić. Nikt… poza samym Grzegorzem Płonką i jego najbliższymi.

Dni wyświetlania filmu w kinie FARYS w Bieczu

17, 18, 19, 20. 21, 22 marca 2022

Godz.: 17:30