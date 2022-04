Kwiatonowice. Przestrzenne pisanki, kolorowe koszyki i prawie kicające zające - wszystko na rodzinnych warsztatach OKGG [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Taki to mamy czas, że gdzie się nie obejrzeć, dzieje się wielkanocnie. A to malowanie pisanek, a to wyplatanie koszyków albo twórcze warsztaty ozdób wszelakich. Na warsztatach Ośrodka Kultury Gminy Gorlice też się dużo działo. W Kwiatonowicach dzieci wraz z rodzicami przez kilka godzin pracowały nad ozdobami. Powstawały przestrzenne jajka i zające, a do tego kolorowe, zdobione świątecznymi motywami koszyki.