Ksiądz Marek zabrał do Afryki maszyny do szycia, teraz parafia na Zawodziu przekaże tak potrzebne nici i igły

Do Afryki z parafii świętej Królowej Jadwigi pojechały już maszyny do szycia.

Ksiądz Jerzy Gondek, proboszcz parafii na Zawodziu, zapowiadając świąteczną zbiórkę igieł i nici, które dzieci w symbolicznym orszaku miały przynieść do żłóbka w uroczystość Trzech Króli, mówił, że współbracia z Czarnego Lądu uczą się praktycznych umiejętności, dzięki czemu łatwiej radzą sobie w życiu.

Po liczbie darów, które złożyły dzieci z myślą o misjach w Afryce, ks. Paweł Gąsior stwierdził, że w Gorlicach już chyba nici nie kupisz.

Wracając do księdza Marka Muszyńskiego, z którym mieliśmy okazję rozmawiać podczas jego pobytów w Polsce, nie raz słyszeliśmy z jego ust: - Uczymy miejscową ludność rolnictwa, uprawiania kukurydzy, ryżu, hodowli ryb czy racjonalnego polowania. Dzięki pomocy wielu ludzi misje w RCA mogą funkcjonować i rozwijać się. Jest tutaj jeszcze wiele do zrobienia. To kraj dwa razy większy od Polski, a zamieszkuje go zaledwie cztery miliony ludzi. Jest złoto, są diamenty i uran, ale brakuje przemysłu. Większość ludzi żyje z rolnictwa. Jak opuszczałem tworzone przez siebie placówki, ludzie płakali, przynosili różne upominki jak oszczep, rytualny nóż czy nawet owoce. To wzrusza.