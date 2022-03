Kolejna akcja strażaków przy gaszeniu suchych traw. Tym razem do akcji wyruszyli druhowie z OSP w Moszczenicy Lech Klimek

Dwa zastępy strażaków gasiły dzisiaj pożaru traw, który miał miejsce w Moszczenicy na ulicy Wiatrówki. Po przyjeździe druhów na miejsce pożaru okazało się, że pożarem objęty jest jednego hektara suchych traw. Trawy płonęły w pobliżu lasu, więc konieczna była szybka i precyzyjna akcja. Strażacy za pomocą tłumic, opryskiwacza spalinowego i tak zwanego szybkiego natarcia sprawnie ugasili rozprzestrzeniający się pożar. To kolejny tego rodzaju przypadek gdy płoną niewykoszone łąki. Tym razem ogień docierał również do beli siana na sąsiedniej, wykoszonej łące. Ta sytuacja rodzi przypuszczenie, że właściciele niektórych nieruchomości specjalnie podpalają trawę, by nie musieć do ich pielęgnacji wykorzystywać maszyn. Wydaje się, że dla służb gminnych czy też dla pracowników ARiMR nie powinno być problemem ustalenie, czyją działkę trawił niebezpieczny pożar. A w takim przypadku tylko krok do nałożenia na właścicieli zaniedbujących swoje obowiązki kar finansowych. Jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane kroki to prędzej czy później będziemy świątkami kolejnego nieszczęścia.