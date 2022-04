Kobylanka. Pani Kasia z „Kasia Piecze” zachęca: wypróbujcie receptury sprzed stu lat. Są idealne na wielkanocny stół. Podajemy przepisy

Katarzyna Bugno to jedna z niewielu, o ile nie jedyna w regionie kobieta-młynarka. Jest też mistrzynią wypieków, więc z racji przedświątecznego okresu na sen ma niewiele czasu. Przygotowania idą pełną parą, a plan każdego dnia ma rozpisany co do sekundy. Dosłownie.

- Nie ma pustych przelotów – uśmiecha się.

Wypełniony po brzegi grafik nie przeszkadza jej w kulinarnych eksperymentach, choć gdyby być szczerym, nie są to jakieś wielkie doświadczenia. Do owych skłoniły ją tajemnicze zapiski. Odnalezione dawno temu, później trochę zapomniane, teraz wróciły z nową mocą. W czym rzecz?