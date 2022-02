Klub Seniona z Łużnej odwiedził Biesną. Był kurs pierwszej pomocy i wielkie smażenie pączków Lech Klimek

Członkinie Klubu Seniora z Łużnej to panie, które ciężko zatrzymać na jednym miejscu. Ciągle coś wymyślają i realizują ciekawe pomysł. Tym razem wybrały się do Biesnej, by tam najpierw przejść szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, a następnie zająć się wyrobem wspaniałych pączków. W roli instruktorów pierwszej pomocy tym razem świetnie spisali się druhowie z OSP w Biesnej. Smażenia pączków nikt ich nie musiał uczyć, mało tego, teraz wszyscy już wiedzą, że panie z łużniańskiego klubu to pączkowe mistrzynie.