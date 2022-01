Jutro i w piątek dyżury mobilnego punktu ZUS w Gorlicach. Wszystko o 500 + i Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Mobilny punkt ZUS dyżurował będzie 13 stycznia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od godz. 10 do 12 a w piątek 14 stycznia w Pawilonie Historii Miasta Gorlice. Tu też urzędnicy z ZUS czekać będą na mieszkańców od godz. 10 do 12.

Od 1 stycznia tego roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę RKO. Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.