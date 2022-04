Józio, mały chłopiec z Brunar walczy o zdrowie. Wspiera go rodzina i wielu przyjaciół. W niedzielę w Gorlicach wielka gala dla niego

W połowie marca jeszcze przed pierwszymi urodzinami chłopca świat całej rodziny został wywrócony do góry nogami.

Kilka dni przed planowanym wylotem do Grecji, chłopiec poczuł się źle, ciężko oddychał, ciągle był zmęczony. Wizyta u lekarza rodzinnego nie zapowiadała nieszczęścia. Józio dostał skierowanie do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. Już pierwsza diagnoza była tragiczna.

- Olbrzymi guz w śródpiersiu, który rozpychając się w klatce piersiowej, uciska na płuca i serduszko - opowiada Jakub Dawiec, tato chłopca. - Taka informacja wydawała nam się absurdalna, przecież Józiu dotąd był zdrowym, wesołym chłopcem - dodaje.

Plany na przyszłość całej rodziny w jednej chwili legły w gruzach. Kolejne badania potwierdzały diagnozę i upewniały lekarzy, że mają do czynienia z neuroblastomą – nowotworem złośliwym nerwów obwodowych autonomicznego układu nerwowego. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, który występuje najczęściej u małych dzieci. Józio błyskawicznie trafił do Prokocimia.