Joanna Niemiec z kolekcją sukni wieczorowych na wybiegu w Mediolanie. Gorliczanka zaprezentowała się wśród 21 projektantów z całego świata!

Taka wiadomość lotem błyskawicy obiegła Gorlice. Trudno się dziwić z radości wszystkich, którzy znają Joannę Niemiec, gorlicką projektantkę mody, która dała się już poznać w kraju, jako twórczyni kolekcji sukien ślubnych, a teraz wypłynęła na szerokie wody światowej stolicy mody z kolekcją sukni wieczorowych. Ich prezentacja odbyła się podczas Fashion Week w Mediolanie. Tydzień mody włoskiej i pokaz autorskich projektów to spełnienie marzeń gorliczanki.

- Właśnie wróciłam z Mediolanu, gdzie na włoskim tygodniu mody przedstawiłam kolekcję, która nazywa się Somnium. Inspiracją do powstania tej kolekcji była postać elfa. W nazwie kolekcji jest mały aspekt osobisty, bo potoczne tłumaczenie słowa Somnium to marzenie, więc co najważniejsze spełniłam największe swoje zawodowe marzenie, czyli pokazanie tego co robię, poza granicami naszego kraju - mówi Joanna Niemiec.