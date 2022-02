Grypa ponownie w natarciu. Po chwilowym statystycznym zaniku ponownie zdecydowanie pojawia się w raportach Lech Klimek

Statystyki, zwłaszcza jeśli chodzi o zachorowania na grypę i stany grypopochodne nie wyglądają najlepiej. Od początku roku odnotowano ich w powiecie gorlickim jedynie 981, a dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich tylko 131. Należy jednak wziąć poprawkę na to, że to tylko przypadki, kiedy chory zgłosił się po pomoc specjalisty. Wielu z nas mając typowe, grypowe objawy stawia na samoleczenie i unika kontaktu z medycyną zinstytucjonalizowaną, czyli najzwyczajniej w świecie nie idzie do lekarza.