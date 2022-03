Gorliczanin Miłosz Forczek wraz z ekipą Oshee Slide Challenge zjechał z drugiego co do wysokości wodospadu na świecie

Miłosz Forczek, gorliczanin z urodzenia, instruktor GOPR, narciarstwa zjazdowego, płetwonurek, miłośnik sportów wodnych, skoczek spadochronowy, zdobywca najgłębszej na świecie Jaskini Voronia-Krubera wrócił właśnie z wyprawy do Republiki Południowej Afryki. Wraz z ekipą Oshee Slide Challenge najpierw wszedł na szczyt wodospadu Tugela, by niedługo później zjechać z niego na linach.

- Wybór kraju i celu nie był przypadkowy – zdradza Miłosz. - RPA bowiem, 1 lutego zniosła wszystkie covidowe obostrzenia – dodaje.

Z Polski wylecieli 18 lutego. Najpierw do Doha w Katarze, a później do Johannesburga. Ze stolicy kraju mieli wynajęty transport samochodem. Oczywiście wcześniej uzgodniony z… rodakiem, który jak się okazało, wyjechał z Polski w okresie stanu wojennego, został w RPA i zapuścił mocne korzenie. Nie ukrywał, że jest zaskoczony celem wizyty przybyszów z kraju urodzenia, ale nie komentował ani nie oceniał.

- Byliśmy chyba jego pierwszymi turystami, którzy nie mieli za specjalnie wielkich wymagań co do auta, którym mieliśmy podróżować ani standardu noclegów – opowiada. - Spaliśmy więc w bungalowach, w kilkuosobowych pokojach z podwójnymi łóżkami. Wynik tego był taki, że do snu staraliśmy się dobierać gabarytami – dodaje ze śmiechem.

Zamiast olejku do opalania na barkach nieśli dwieście kilogramów sprzętu alpinistycznego i biwakowego, a cała operacja działa się na wysokości trzech tysięcy dwustu metrów nad poziomem morza. Lekko nie było.