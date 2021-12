Gorlickie. Ze stacji w Zagórzanch trudno dostać się co centrum. Kolejowi społecznicy mówią: potrzebna zmiana rozkładu MZK

Stacja Gorlice-Zagórzany obsługuje cztery pociągi osobowe dziennie, najogólniej mówiąc – w kierunku Krakowa oraz Bieszczad. Z pasażerami bywa różnie – na co dzień jest to kilka, kilkanaście osób. Trochę więcej w weekendy, gdy studenci wracają do domów albo w okresach około świątecznych czy feryjnych. Wtedy na stacji jest tłumnie. W zasadzie wszyscy chcą się dostać do centrum miasta, wszak nie zawsze jest tak, że ma się na miejscu kogoś, kto może przyjechać samochodem, by dowieźć do ostatecznego celu.

- W opinii pasażerów, którzy się do nas zwracają za pośrednictwem choćby profilu Kolejowe Gorlice, rozkład jazdy miejskiego przewoźnika jest niedostosowany do tego kolejowego – mówi nam Szymon Białoń, jeden z lokalnych działaczy na rzecz reaktywacji połączeń. - Skarżą się, że muszą czekać nawet pół godziny na przyjazd lub odjazd autobusu ze stacji. Przypomnijmy tylko, że od lat poczekalnia na tej stacji nie istnieje. Nie ma się więc gdzie schować przed deszczem czy mrozem. Powstaje też pytanie, po co tak duży margines czasu pomiędzy przyjazdem pociągów a odjazdem autobusów – dodaje.