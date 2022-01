Gorlickie. W beskidzkich potokach żyje nowy gatunek skorupiaka. Co ma wspólnego z Andrzejem Stasiukiem?

Informacja o skorupiaku jest, jakby nie było, dosyć zaskakująca. Podzielili się nią na społecznościowym profilu wspomnianego wydziału trzech naukowcy - dr Tomasz Mamos, prof. dr hab. Michał Grabowski i prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego – którzy wraz z kolegami ze Słowacji prowadzili specjalistyczne badania w karpackich potokach.

- Powstawanie gatunków to proces, który trwa cały czas, a odkrywanie czynników, które są za to odpowiedzialne, jest jednym z głównych trendów badań ewolucyjnych – czytamy we wspomnianym komunikacie.

W dalszej części jest naukowy opis tego, jak „plejstoceńskie zlodowacenia wpłynęły na jego historię ewolucyjną i jak dochodzi do powstawania nowych gatunków. Jak doszło to tego, że ów skorupiak został nazwany nazwiskiem pisarza? Otóż okazało się, że przywołani na początku naukowcy są miłośnikami prozy Andrzeja Stasiuka, podzielają jego pogląd na świat i miłość do Europy Wschodniej i w ten dosyć oryginalny sposób chcieliby uhonorować pisarza.