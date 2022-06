Gorlickie. Tegoroczne miodobranie najlepsze od lat. Pszczelarze zadowoleni ze zbiorów spadzi liściastej, czekają tę najlepszą - iglastą

Po kilku słabych latach pszczelarze mogą wreszcie odetchnąć. Jest lepiej, niż choćby rok temu, a niektórzy mówią wręcz, że tak dobrych wiosennych zbiorów nie było od dziesięciu lat. W ubiegłym sezonie, wielu z nich nie zobaczyło nawet litra miodu. Teraz praca w pasiekach zabiera im wiele godzin każdego dnia.

- Już wiosna pogodowo sprzyjała pszczołom – mówi Jacek Pięta, pszczelarz z Sękowej.

Do pasieki, którą ma na terenie gminy Lipinki zagląda regularnie. Akurat u niego dominuje spadź liściasta, choć powoli, tu i ówdzie, zaczyna się pojawiać również iglasta.

- Powoli zaczynają kwitnąć lipy, więc jeśli pogoda się jakoś drastycznie nie zmieni, powinno być naprawdę dobrze – dodaje.

Kazimierz Madzula z Gładyszowa podsumowuje krótko: po latach chudych, wreszcie zmiana. Gdyby porównać obecne zbiory z tymi, sprzed roku, to wzrost ocenia nawet o sto procent. Dzień przedstawia obrazowo: dom-auto-pasieka-ramki-auto-dom.

- Pewnie, że wszystko zależy od regionu i pracy pasiecznika, ale jeśli nie dopuścił do rojenia pszczół, to naprawdę nie jest źle – uśmiecha się. - W zasadzie można powiedzieć, ze dotychczasowe zbiory są na poziomie tych sprzed czterech lat, gdy naprawdę było obficie – dodaje.

W naszych terenach słabiej było z mniszkiem, bo pszczoły cały czas donosiły do uli inny nektar, więc w efekcie miód ma jedynie mniszkową nutkę. Jest natomiast zadowolony z ilości zebranej spadzi liściastej, w jego pasiece dominuje akurat klonowa, ale już tu i ówdzie zaczyna się pojawiać iglasta. Najbardziej lubiana przez smakoszy, pożądana przez klientów. Gęsta, bardzo ciemna, z lekkim zielonkawym połyskiem.