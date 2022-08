Gorlickie. Nie każdy uczeń szkoły średniej będzie się uczył tam, gdzie chciał. W roczniku jest 1500 osób Lech Klimek

Tegoroczni absolwenci klas ósmych nie mieli łatwego zadania podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Jak się okazuje, z powodu reformy z 2014 roku, która umożliwiała pójście do pierwszej klasy sześciolatkom, w tym roku o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych ubiegało się aż 1,5 rocznika.