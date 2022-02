Gorlickie. Na finał tych inwestycji czekamy z niecierpliwością. Czy rzeczywistość sprosta wizualizacjom i koncepcjom?[ZDJECIA]

Tak to już jest, że najbardziej interesujemy się tymi przedsięwzięciami, które „poznaliśmy” na wszelkiego rodzaju wizualizacjach i koncepcjach, które coraz częściej dołączone są do projektów. Gdy widzimy ekipy budowlańców, próbujemy dopasować ich pracę, do tego co znamy z ekranów komputerów. Bywa z tym różnie. Co dociekliwsi, pytają wprost napotkanego murarza, drogowca, a nawet operatora koparki: panie, co się tu dzieje?

Na początku 2022 roku mamy w Gorlickiem kilkanaście trwających inwestycji. W Małym Krakowie powstaje Biecki Jarmark Kultury, w Lipinkach modernizowane jest przedszkole, w Gorlicach deweloperzy budują trzy osiedla. Sękowa szykuje się do działania w Siarach, gdzie powstać ma między innymi park przyrodniczo-historyczny. Trwają również prace nad przetargiem związanym z planowaną budową basenu o hybrydowym zasilaniu. W Bobowej planują amfiteatr oraz nową siedzibę centrum kultury. Serce powiatu wciąż marzy o konkretnej modernizacji odkrytego basenu. Czy się doczeka? Tego na razie nie wiemy.