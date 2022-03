Gorlickie. Kulturalne pomieszanie z poplątaniem w OKGG, czyli jeszcze trochę święta kobiet i szalone warsztaty książkowych zakładek [ZDJĘCIA Halina Gajda

Czas w ośrodkach kultury czasem płynie inaczej, bo trzeba przystosować się do różnych nieprzewidzianych okoliczności. Oczywiście nie chodzi o to, by mikołajki obchodzić w maju, ale o to, iż niektóre wydarzenia trwają tam nieco dłużej, niż faktycznie w kalendarzu.