Gorlickie. Koniec tygodnia pod znakiem wysokich mandatów za nawet drobne stłuczki. Pijany kierowca miał trzy promile

Sobota to kolejne wysokie mandaty i sypiące się jak z rękawa punkty karne.

Kierowca peugeota na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu volkswagenem i doprowadził do zderzenia samochodów. Do zdarzenia doszło na parkingu, ale w strefie ruchu, dlatego gorliczanin siedzący za kierownicą peugeota został ukarany 1500 zł mandatem i sześcioma punktami. Prawie w tym samym czasie za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu ukarany został kierowca skody, to również było 1500 złotych i sześć punktów.