Gorlickie. Dotacje na zabytki wesprą kolejne etapy prac konserwatorskich w kościołach, świątyniach, przy księgozbiorach Halina Gajda

Jedna z dotacji trafi do cerkwi w Kwiatoniu z przeznaczeniem na prace renowacyjne halina gajda

Sejmik województwa małopolskiego zdecydował o przyznaniu ponad pięciu milionów złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Część wspomnianej puli trafi w Gorlickie, między innymi do świątyń w Kwiatoniu, Bobowej, Racławicach, Bartnem, Nowicy. We wszystkich przypadkach będzie to kontynuacja już rozpoczętych prac.