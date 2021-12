Gorlickie. Co na świąteczny stół oferują nasze restauracje? Sprawdźcie najciekawsze propozycje w naszym zestawieniu Halina Gajda

Gotowe wigilijne potrawy to propozycja dla tych, którzy albo przy garach stać nie lubią, albo po prostu nie mają ku temu zdolności. Uszka z grzybami to zdecydowanie wyższa szkoła jazdy, niż dajmy na to schabowy. Więc, żeby zabłysnąć przed rodziną i dochować tradycji warto skorzystać z oferty naszych restauracji. W wigilijnym menu jest tradycyjny barszczyk, żurek. Obowiązkowo oczywiście uszka i pierogi. Znajdzie się też coś na słodko. Przy okazji można jeszcze wesprzeć lokalną przedsiębiorczość, która z racji obostrzeń, nie ma ostatnio zbyt dobrej passy.