Gorlice. Weekend w Kinie Kolory. Na ekranie przygoda, duża porcja animacji, znajdzie się też wyciskacz łez [Przegląd 31 marca-7 kwietnia]

Uncharted – dubbing, 1.04. i 4-7.04. godz. 17:00, 2-3.04. godz. 12:30, 16:30

Bystry złodziej Nathan Drake (Tom Holland) zostaje zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora „Sully” Sullivana (Mark Wahlberg), aby odzyskać fortunę utraconą przez Ferdynanda Magellana 500 lat temu. To, co zaczyna się jako zwykły napad, zmienia się w niezwykły wyścig. Złodzieje muszą zdobyć nagrodę przed bezwzględnym Moncadą (Antonio Banderas), który wierzy, że on i jego rodzina są prawowitymi spadkobiercami. Jeśli Nate i Sully zdołają rozszyfrować wskazówki oraz rozwiązać jedną z najstarszych zagadek świata, mogą znaleźć skarb o wartości 5 miliardów dolarów, a może nawet dawno zaginionego brata Nate'a… ale tylko wtedy, gdy nauczą się współpracować.

To nie wypanda, 1.04. i 4-7.04. godz. 15:00, 2-3.04. godz. 10:30, 14:30

W filmie Disneya i Pixara pt. „To nie wypanda” poznajemy Mei Lee, pewną siebie trzynastolatkę, szkolną kujonkę i idealną, nie sprawiającą kłopotów córkę. Jednak czas dojrzewania zmieni dotychczas uporządkowany świat dziewczyny w totalny chaos. Jej nadopiekuńcza, by nie powiedzieć natrętna, mama Ming nie odstępuje jej na krok, co tylko pogłębia frustrację nastolatki. A jakby tego było mało, za każdym razem, gdy Mei odczuwa silne emocje (czyli praktycznie ZAWSZE), zmienia się w ogromną… pandkę rudą!