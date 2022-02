Gorlice. Walczymy o połączenia kolejowe, ale obsługa pasażerów tych, już istniejących kuleje. Nie ma poczekalni ani dostępu do toalety

Poczekalnia z Zagórzan zniknęła na początku XXI wieku. Razem z pociągami. Z czasem miejsce po niej zagospodarowała lokalna restauracja, która potem przeniosła się na własne włości. Mniej więcej w podobnym okresie zaczęły się starania o przywrócenie kolejowych połączeń z Gorlickiego w świat.

- W obecnej sytuacji mamy kilkanaście kursów kolejowych tygodniowo – wylicza w interpelacji do władz miasta Lucyna Jamro, radna miejska. - Po zakończeniu budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko, modernizacji pozostałej części linii do Nowego Sącza, oraz linii Stróże-Zagórz pociągi będą najszybszym połączeniem ze stolicą województwa. Stacja w Zagórzanach, będzie wówczas ważnym węzłem przesiadkowym, dlatego już teraz należy podjąć odpowiednie działania – podkreśla.

Mowa oczywiście o ponownym zagospodarowaniu pustych pomieszczeń po restauracji na potrzeby poczekalni i toalet, ale nie tylko. Drugim argumentem za pozyskaniem tego lokalu, jest fakt, że siedziba zarządu Osiedla Skrzyńskich znajduje się w budynku, w którym warunki są, delikatnie mówiąc, nieprzystające do tego, co przywykliśmy widzieć w obiektach użyteczności publicznej.

- Budynek jest nieogrzewany, zniszczony, poważnie zawilgocony – opisuje radna.

Sprawą obsługi pasażerów od – nazwijmy to – bytowej strony zainteresowaliśmy gorlicki sanepid. Jadwiga Wójtowicz, szefowa stacji zadeklarowała, że przyjrzy się sprawie. Pasażerowie bowiem, powinni mieć gdzie skorzystać z toalety czy schronić się w oczekiwaniu na pociąg.

- Zweryfikujemy sytuację na miejscu – zapowiedziała.

Radna w swoim pomyśle zaadaptowania pomieszczeń w stacyjnym budynku nie jest osamotniona. Wtórują jej kolejowi społecznicy.

- W kwestii poczekalni i toalet jesteśmy jak najbardziej za tym. Są tak samo potrzebne, jak rozkład jazdy MZK dobrze skorelowany z przyjeżdżającymi pociągami – komentuje z przekonaniem Szymon Białoń z Kolejowych Gorlic.