Gorlice. Wakacyjny tydzień w Kinie Kolory. Na ekranie Superpies Krypto i Superman, Niezgaszalni oraz Thor. Co wybieracie?

Niezgaszalni, 29.07. i 01-04.08. godz. 13:30, 30-31.07. godz. 10:15, 13:30 Animacja, Komedia, Przygodowy, Francja, Kanada, 1 godz. 32 min. Georgia od najmłodszych lat marzy o tym, aby iść w ślady ojca i pracować w nowojorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje w czasach, gdy kobiety nie mogą jeszcze wykonywać przypisanych mężczyznom zawodów. Wszystko to zmienia się jednak, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna podpalać budynki na Broadwayu, a strażacy z Nowego Jorku – jeden po drugim – znikają w tajemniczych okolicznościach. W tej sytuacji zdesperowany burmistrz przywraca do służby ojca Georgii, który ma za zadanie przeprowadzić śledztwo i zatrzymać podpalacza. Aby pomóc tacie w trudnej misji, dziewczynka przebiera się za chłopaka i jako ochotnik „Joe” wstępuje w szeregi strażaków. Tak zaczyna się jej niezwykła przygoda, ale i zacięta walka z czasem, w której stawką jest nie tylko realizacja marzeń, ale też bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta.

DC Liga Super-Pets, 29.07. i 01-04.08. godz. 15:00, 16:45, 30-31.07. godz. 11:45, 15:00, 16:45 Superpies Krypto i Superman są nierozłącznymi przyjaciółmi o tych samych supermocach. Ramię w ramię zwalczają przestępczość w Metropolis. Superman, razem z resztą Ligi Sprawiedliwości, zostaje jednak uprowadzony. Krypto musi przekonać naprędce zebraną grupę zwierzaków ze schroniska – Asa Bat-psa, świnkę zwisłobrzuchą PB, żółwia Mertona i wiewiórkę Chipa – do zapanowania nad własnymi, dopiero co odkrytymi mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów.

Thor: Miłość i grom, dubbing: 29.07- 04.08. godz. 18:30, 20:40,

Akcja, Fantasy, USA, 2 godz. 20 min. "Thor: Miłość i grom" wytwórni Marvel ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą, Jane Foster, która - ku jego zdziwieniu - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno.