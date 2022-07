Gorlice. W naszych gminach jest bieda, przynajmniej tak wynikająca ze statystyki a ta nie do końca oddaje rzeczywistość

Średni dochód podatkowy w przeliczeniu na mieszkańca dla całego kraju wynosi 2122 zł. Poniżej tej średniej znalazło się 2037 na 2477 gmin w Polsce, w tym wszystkie w naszym powiecie. Osiem z nich nie osiągnęło nawet połowy średniej krajowej. Pośród nich Moszczenica ze średnim dochodem podatkowym 687,82 złote na mieszkańca.

- Wskaźnik podstawowych dochodów gminy, przeliczony na mieszkańca jest ważny, ale jak do wszystkich danych statystycznych, szczególnie tych przekształcanych, należy podchodzić ostrożnie i z wiedzą - tłumaczy Jerzy Wałęga, wójt gminy Moszczenicy. - Jest on wprost proporcjonalny do wysokości podatków w każdej gminie. Zatem, jeżeli gmina winduje podatki i opłaty lokalne w zakresy maksymalne, to oczywiście będzie miała wysoki wskaźnik i miejsce w rankingu – podkreśla.