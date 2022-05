Gorlice w czasach, gdy rodziła się lokalna samorządność. Takich obrazów miasta już nie pamiętamy [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Lada dzień oddany zostanie do użytku zmodernizowany basen, stosunkowo niedawno po kapitalnym remoncie powrócił do miejskiego użytku Sokół. Zupełnie inaczej wygląda otoczenie Kromera, a w Parku Miejskim zamiast rudery po kawiarni stoi tężnia solankowa. Pojawiała się też sieć dróg. W zasadzie wszystkie bloki mają nowe elewacje, obojętnie czy dotyczy to tych w zasobie miejskim, czy spółdzielni mieszkaniowych. Takich widoków, ja na tych archiwalnych zdjęciach, już po prostu nie ma.