Gorlice. V Korona Gór Polski - Dzieciom. Autorski projekt Wiesławy Brudniak ma zaszczepić górskiego bakcyla w najmłodszych

Górski bacyl dla podopiecznych TPD w Gorlicach

Ponieważ od kilku dekad jest związana z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Gorlicach, wybór beneficjenta projektu był oczywisty – placówka wsparcia dziennego, właśnie przy gorlickim oddziale TPD. Pomocowy projekt został nazwany V Korona Gór Polski – Dzieciom. Wszystko ma jak najbardziej poważny charakter, bo przecież to najmłodsi są szczególnie wyczuleni na brak szczerości. Powstała więc grupa Górskie Tuptusie, która pod czujnym okiem pani Wiesławy i opiekunów wyruszy na beskidzkie szlaki. Oczywiście na takie, które dzieci są w stanie pokonać, choć nie do końca będzie tak łatwo. W planach wypraw z dzieciakami są bowiem dwa szczyty, a mianowicie Lubomir i Łysina, które wchodzą w Koronę Gór Polski. Cel jasny – zdobycie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. By móc się nią chwalić, każdy chętny Tuptuś będzie musiał zebrać sześćdziesiąt punktów.

- Mamy własny, kolorowy baner z którym będziemy robić sobie zdjęcia na zdobywanych szczytach – chwali się.

Zabawa ma mieć finał w grudniu – wszystko z uroczystą oprawą. Są już pierwsi darczyńcy, którzy wesprą projekt. O każdym pani Wiesława będzie opowiadała podczas wyjść w góry. Lista jest cały czas otwarta.

- To nasze tuptanie ma być sposobem na wakacyjny czas, fajną przygodę, na wspólną zabawę bez komputera i telewizora, które zostawimy w domu - zapewnia