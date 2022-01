Gorlice. Trzy nowe samochody dla gorlickiej policji. Ale uwaga, przeciętny mieszkaniec powiatu rozpozna tylko jeden z nich

Auta jeszcze pachną nowością, ale przeciętny mieszkaniec powiatu nie będzie miał okazję rozpoznać w zasadzie tylko jeden.

- Pierwszy z zakupionych pojazdów to oznakowany radiowóz marki mitsubishi z napędem hybrydowym, który został przekazany do służby w Posterunku Policji w Uściu Gorlickim, natomiast pozostałe dwa to pojazdy nieoznakowane, przekazane do Komisariatu Policji w Bieczu oraz wydziale kryminalnym gorlickiej komendy – informuje Grzegorz Szczepanek, oficer prasowy KPP w Gorlicach.