Gorlice. Święto Trzech Króli. Ilu było mędrców, którzy przybyli złożyć pokłon Dzieciątku? Jakiej byli narodowości? Przeczytajcie!

Proszę księdza, jak to w końcu jest z tymi Trzema Królami? Ilu ich tak naprawdę było?

Trudno powiedzieć. Bibliści pewnie mieliby tu więcej do powiedzenia, ale gdyby trzymać się ściśle tego, co pisze o nich św. Mateusz, to pytanie nie ma odpowiedzi. Po prostu nie wiemy tego dokładnie. Ewangelista wspomina o mędrcach ze Wschodu, którzy przybyli z darami. Używa liczby mnogiej, ale bez konkretnego liczebnika. Pisze, że goście, którzy przybyli złożyć pokłon narodzonemu Jezusowi, przynieśli mu mirrę, złoto i kadzidło. Stąd wysnuto wniosek, że było ich trzech.

Równie dobrze, mogło być ich dwóch, ale i sześciu.

Otóż to. W różnych źródłach jest ich różna liczba. W Rzymie, na rysunkach w katakumbach widnieje ich od dwóch do sześciu. W jeszcze innych wierzeniach ich liczba sięga nawet dwunastu, czyli tylu, ile było plemion Izraela.