Gorlice. Przedświąteczny weekend w Kinie Kolory. Najwięcej radości będą miały dzieci, dorośli też mogą się dobrze bawić

Zając Max: Misja pisanka, 8.04. i 11-14.04. godz. 16:00, 9-10.04. godz. 11:00, 12:30

Młody, ale odważny Zając Max zostaje wybrany przez magiczną Złotą Pisankę, aby dołączyć do Zajęczej Akademii i rozpocząć trening Mistrza. Wspólnie ze swoimi przyjaciółmi będzie mógł odkryć super moce, które pozwolą mu chronić Wielkanoc. Niestety tuż przed pierwszym treningiem dzieje się coś niewyobrażalnego – Złota Pisanka, które jest źródłem całej świątecznej magii, traci swój blask i staje się czarna… Nadchodząca Wielkanoc jest w wielkim niebezpieczeństwie! Za wszystkim stoi były uczeń Zajęczej Akademii oraz dobrze wszystkim znana rodzinka lisów, która ostrzy swoje kły i pazurki na tegoroczne pisanki. Max wspólnie ze swoją najlepszą przyjaciółką zrobią wszystko co w ich mocy, aby ocalić Wielkanoc. Jedynym ratunkiem okazuje się jeden z lisów. Czy można zaufać komuś, kto na co dzień obnosi się z rudą kitą? Oto początek wielkiej przygody, ale też lekcji o tolerancji, przyjaźni i wielkiej sile, jaką ma zgrana drużyna!