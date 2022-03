Gorlice. Nowy blok komunalny przy ulicy Korczaka. Na razie powstanie projekt budynku na osiemdziesiąt mieszkań

Zapowiedzi budowy nowego bloku pojawiły się jeszcze w minionym roku. Tym samym mieszkaniowy zasób miasta poszerzy się znacznie – o 80 mieszkań. Studzimy jednak nieco emocje tych, którzy już dzisiaj chcieliby składać wnioski o przydział – do finału inwestycji jeszcze droga daleka. Projektant – wedle wytycznych z przetargu – będzie miał dziewięć miesięcy na przygotowanie stosownej dokumentacji z pozwoleniem na budowę, a trzeba będzie jeszcze poszukać pieniędzy na realizację zadania. I rzecz jasna blok wybudować. Czas więc trzeba liczyć w latach.

Nie kolejka, a stan techniczny obecnego zasobu

Blok ma mieć kształt litery L. Wynika to z chęci jak najefektywniejszego wykorzystania działki, którą dysponuje miasto, czyli powstania jak największej liczby mieszkań. W koncepcji zmieściło się ich aż osiemdziesiąt. Czy to oznacza, że mamy tak dużą liczę osób oczekujących na komunalne lokum? Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza miasta jeszcze w listopadzie minionego roku tłumaczył na sesji Rady Miasta, że bardziej niż o długość kolejki, chodzi o to, że w miejskim zasobie są takie nieruchomości, w których nie ma zbyt wielu mieszkań – jedno czy dwa - ale budynek jako taki, wymaga ciągłych nakładów na remonty.