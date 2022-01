Gorlice. Noworoczne spotkanie burmistrza i starosty w wyremontowanym Sokole. Wręczona została także nagroda Dersława [ZDJĘCIA]

Noworoczne spotkania burmistrza i starosty są u nas tradycją. To czas na podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy w pracy obu samorządów, pochwaleniue się sukcesami, podzielenie planami na przyszłość. Starosta Maria Gubała nawiązała do pandemii, dziękowała medykom za ich trud i poświęcenie, ale zwróciła też uwagę, że mimo wszystkich tych niesprzyjających okoliczności, udało się zrealizować wiele zadań. Rafał Kukla z kolei nawiązał do rozpoczynającego się Roku Łukasiewicza, jego miejsca w historii regionu

Każdy, kto dzisiaj przekraczał próg Sokoła, rozglądał się wokół z zaciekawieniem. Była to pierwsza okazja, by zwiedzić go po długiej, gruntownej modernizacji. Nie było wprawdzie przecinania wstęgi ani fanfar, za to można było zobaczyć namiastkę festiwalu światła – laserowy pokaz wzmocniony muzyką. Pojawiło się wielu gości. Pośród najważniejszych Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, Piotr Dziadzio, naczelny geolog kraju, Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego, Piotr Przytocki, prezydent Krosna oraz Janusz Sepioł, gorliczanin, współtwórca koncepcji remontu Sokoła, a dzisiaj główny architekt Rzeszowa.