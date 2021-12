Gorlice. Młodzi aktorzy z GCK z grupy "Być Może" w pierwszy dzień świąt pojawią się na ekranie TVP ABC. Objerzyjcie koniecznie! [ZDJĘCIA]

Grupa " Być może" powstała w marcu 2020 roku. Ich debiut sceniczny to spektakl „Śni mi się wszystko”.To spektakl inspirowany prawdziwymi snami dzieci, które jak wiadomo, często są przekoloryzowane i abstrakcyjne, ale potrafią być również złowieszcze i pełne niepokoju.

Teraz grupa została zaproszona do zainscenizowania historii narodzin Jezusa, którą przybliży widzom pani Ewa Ziętek, interpretując fragmenty książki „Jezus Malusieńki. Opowieść o Bożym Narodzeniu”. Młodzi aktorzy po raz pierwszy zetknęli się z tego typu projektem i choć było to dla nich nie lada wyzwanie, poradzili sobie jak profesjonaliści! Autorem kostiumów i scenografii do scenek odegranych przez dzieci jest Tomasz Tajak. W programie usłyszeć będzie można najpiękniejsze polskie kolędy wykonane przez Cleo i Roksanę Węgiel wraz z młodymi wokalistami z zespołu „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza, kielczaninem Karolem Łataś, a także uczniami Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu.