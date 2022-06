Gorlice. Mini Bieg Naftowy. Na starcie zawodnicy od zera do czterech lat. Zaciętości nie można im było odmówić. Sami zobaczcie!

W wózki, na rękach, za rękę albo i za dwie ręce. Wszystkie opcje były dopuszczalne. Wszak najmłodsi mają swoje prawa, a w ich rywalizacji nie o wygraną chodzi, a o te emocje i tysiące pytań: czy to już jest ten start? Ile to jest czterdzieści metrów? A co będzie na końcu? Na szczęście organizatorzy zadbali, by wygrali wszyscy - każdy maluch został z wielką powaga uhonorowany prawdziwym medalem. Dodatkowo, w ramach nagrody dostał ciacho.