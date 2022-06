Gorlice, Małastów. Wyścig Magurski to również utrudnienia w ruchu samochodów. Problemy będą w Gorlicach i w Małastowie

Tegoroczna edycja wyścigu nie obejdzie się bez drobnych, biorąc pod uwagę wartość promocyjną dla regionu, utrudnień w ruchu drogowym. Pierwsze z nich to oczywiście piątkowe badanie techniczne . Wszystko odbędzie się na gorlickim Rynku, w godzinach 10 do 18.

Zamknięta dla ruchu będzie ulica Wróblewskiego od skrzyżowania z ulicą Świeykowskiego w stronę Rynku i niedostępny będzie również przejazd przez rynek pomiędzy ulicami Wróblewskiego i 3 Maja.

Sobota i niedziela to już podjazdy treningowy i po dwa wyścigowe na liczącej ponad 3,6 km trasie. Start zlokalizowany będzie na wysokości wjazdu na teren Gospody Magurskiej. Ta sytuacja jak również przebieg trasy sprawiły, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zamknięta zostanie droga z Małastowa w stronę Pętnej. Przejechać nie będzie można od godziny 6 do 21. W tym samym czasie, zamknięty będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 997 z Małastowa do Gładyszowa.