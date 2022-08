Gorlice. Lek. Hubert Szurmiak: Nie wyobraża sobie pracy poza OIOM-em, bo ratowanie życia jest uzależniające

Zacznę tak: jest Pan na pewno jednym z najmłodszych lekarzy w gorlickim szpitalu. Na dodatek - koordynatorem do spraw transplantacji. Jeśli chodzi o to ostatnie, to chyba pierwszym w gorlickim szpitalu certyfikowanym i zatrudnianym również przez Poltransplant. Jakie są Pana zadania, jako koordynatora?

W transplantologii tylko od naszej świadomości i dobrej woli zależy, czy ludzie z nieuleczalnie chorymi narządami, będą mieli szansę na życie. Zadaniem koordynatorów jest zrobić wszystko, by ta wiedza pośród ludzi była coraz większa. Jest wiele mitów, z którymi trzeba walczyć, jak choćby z traktowaniem ciała po pobraniu. Mogę zapewnić, że traktowane jest z wielkim szacunkiem, dbałością i delikatnością. Tak, by rodzina nie była narażona na żadne przykre doznania. A ja? Cóż. Nie wyobrażam sobie życia zawodowego poza OIOM-em, innej specjalizacji, niż anestezjologia, bo ratowanie życia jest uzależniające.