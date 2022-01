Gorlice. Leczenie Kuby coraz bliżej. Jesteśmy na ostatniej prostej, by zebrać pełną potrzebną kwotę. Już teraz z serca dziękujemy!

Rodzice Kuby od kilku tygodni dwoją się i troją, by zebrać pieniądze potrzebne na leczenie. Przypomnijmy, że w minionym roku po licznych konsultacjach i całej masie badań, lekarze postawili ich synowi diagnozę: autoimmunologiczne zapalenia mózgu. Choroba, która najczęściej dotyka małe dzieci, tym razem zaatakowała nastolatka. Sięgnęła do tarczycy, trzustki, rdzenia kręgowego i oczu. Oznacza to tyle, że wszystkie te organy zaczęły same siebie niszczyć. Kubie znacznie pogorszył się wzrok, ma duże zaburzenia hormonalne, bywają dni, że nie ma siły na wstanie z łóżka.

- Dlatego cieszymy się ze wszystkich, nawet tych najdrobniejszych rzeczy, które udaje się nam zrobić razem – przygotowanej kolacji, obiadu, odkurzonego domu, posprzątanego pokoju, wyjścia na spacer – mówi cicho Agnieszka, mama chłopca.

To wszystko, o czym opowiada, dla jednych jest codziennością, dla niej – powodem do świętowania.