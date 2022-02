Gorlice. Kolejność uczuć czyli nietuzinkowy koncert piosenek o miłości w Młodzieżowym Domu Kultury [ZDJĘCIA]

Sala Młodzieżowego Domu Kultury była wypełniona niemal do ostatniego miejsca. Nic w tym dziwnego, bo MDK przyzwyczaił nas, że jeśli organizuje koncert, to zawsze warto na niego pójść, bo w przeciwnym razie, będzie czego żałować. Tak było i teraz. Jako że miłość ma wiele odcieni, to i na scenie było podobnie – od platonicznego uczucia po miłość pełną namiętności, czasem z tragicznym finałem.

Zaśpiewali dla nas: Aleksandra Poznańska, Aleksandra Kuniczak, Aleksandra Przybyłowicz, Weronika Juruś, Emilia Cisowska, Emila Zych, Monika Piszczek, Katarzyna Grębla, Anna Korbicz, Kinga Święs, Gabriela Wal, Antoni Żegleń, Oskar Górowski. Wokalistom towarzyszył zespół w składzie: Mirosław Bogoń, Tomasz Kubala, Rafał Belczyk i Piotr Przyrowski.