Gorlice. Kino Kolory proponuje na weekend horror, filmowe romansidło, kapitalną bajkę [Repertuar 17-24.03.2021]

Za duży na bajki, 18-24.03. godz. 16:30

W życiu Waldka (Maciej Karaś), wypełnionym głównie grami komputerowymi, następuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Na czas nieobecności mamy (Karolina Gruszka) zostaje pod opieką szalonej i nieprzewidywalnej ciotki (Dorota Kolak), która wprowadza, obcą mu jak dotąd, dyscyplinę i narzuca nowe obowiązki. Ale choć nietuzinkowa krewna funduje Waldkowi prawdziwy obóz przetrwania, chłopak otrzymuje od niej przy okazji najcenniejszą lekcję życia. Przyjaźń wystawiana na próby, pierwsza miłość, trudy dorastania, turniej gamingowy, a jakby tego było mało – dorośli, którzy wszystko wiedzą najlepiej… Młodzi bohaterowie filmu „Za duży na bajki” nie mają łatwo. Tej wiosny mamy dla Was film o supermocach, które ma każdy z nas. A do tego duża dawka humoru, wzruszeń i inspiracji!

Ups2! Bunt na arce, 18.03. i 21-24.03. godz. 15:00, 19-20.03. godz. 11:15, 13:00, 14:45

Arka Noego od tygodni dryfuje po otwartym morzu z najlepszymi przyjaciółmi Finim i Idą na pokładzie. Niestety wciąż nie widać brzegu, a zapasy żywności powoli się kończą. Tym samym pokój między mięsożercami i roślinożercami zaczyna być zagrożony. Wszystko to prowadzi do serii niefortunnych zdarzeń, w wyniku których resztki jedzenia i nasi bohaterowie zostają wyrzuceni za burtę. Rozdzieleni przez fale trafiają do niezwykłych miejsc. Ida wraz z nowym kumplem Żelkiem zostaje uwięziona na odległej wyspie. Natomiast Fini budzi się bajecznym zakątku wypełnionym dziwnie znajomymi istotami. Stworzeniami, które żyją razem w harmonii, ale też z niepokojem spoglądają w kierunku coraz częściej dymiącego wulkanu. Kiedy wstrząsy sejsmiczne przybiorą na sile, Fini będzie musiał dokonać niemożliwego i zrobić wszystko, by uratować nowych przyjaciół, odnaleźć Idę oraz własną, pozostawioną na Arce rodzinę.